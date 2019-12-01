Lanza gobierno estatal Estrategia Calidad Querétaro para impulsar a las y los empresarios

Querétaro, Querétaro, 23 de septiembre del 2025.- Querétaro es tierra de oportunidades, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, en la presentación de la Estrategia Calidad Querétaro, una iniciativa que impacta favorablemente en la economía local y que opera bajo tres ejes fundamentales: el marketing, un sello de certificación, y la venta directa; espacio donde resaltó que el crecimiento de Querétaro es inercial, porque tiene un ecosistema que está muy bien formado.

Al respecto, puntualizó que en estos momentos que vive el país y el mundo se trata de generar riqueza, no de distribuir la pobreza y la riqueza la generan los emprendedores; por ello, dijo, con este programa se confirma una vez más que Querétaro es un estado que se mueve para crecer, un estado que se mueve gracias al talento y al tesón de su sector empresarial, al empuje de sus emprendedores y de un sector productivo que encuentra el cómo sí y que siempre va para adelante.

“Por eso en Querétaro sí pusimos un Instituto del Emprendedor, porque estoy convencido, no tengo la menor duda, que México necesita un millón de empresarios al año, no necesita un millón de empleos, necesitamos un millón de empresarios al año, porque los que verdaderamente dan empleos, no somos los gobiernos, son ustedes (…) ¿Qué se necesita para ser emprendedor? Estoy convencido de que se necesita tener una inmunidad total al fracaso”, manifestó.

Kuri González reiteró el compromiso de su gobierno de ser facilitadores de sus actividades, y afirmó que están enfocados en trabajar para darles las mejores condiciones de certeza; promover la calidad y la identidad de lo que se produce en esta tierra; así como vincular su talento en el resto del país y en todo el mundo, con una visión sostenible.

“Creo de corazón que lo que hoy están firmando háganme el favor de decírselo a mucha gente con la responsabilidad de la calidad. No hay que tenerle miedo a la competencia sino a la incompetencia. Y otra cosa que yo se los recomiendo mucho es que disfruten lo que hacen, el que disfruta lo que hace no tiene competencia porque es su vida (…) No nos pongamos un techo. Piensen en grande. Todas las empresas grandes que han existido empezaron como ustedes”, acotó.

Invitó a las familias a apoyar el consumo local, recalcó que esta red de productores, artesanos, cocineras, empresas y familias que se caracterizan por hacer las cosas bien configura una gran herramienta para las empresas queretanas de todos los tamaños. Distinguió a las y los empresarios como los grandes protagonistas de todo lo bueno que se produce en el estado y reconoció la labor de las y los emprendedores, así como a los facilitadores que dan vida a Calidad Querétaro.

“Felicitarlas, felicitarlos y decirles que cuentan con un gobierno cercano que entiende que no es fácil que un negocio sea negocio y que está para servirles (…) A esta Calidad Querétaro no le vamos a poner techo, lo vamos a llevar al siguiente nivel”, puntualizó.

En su intervención, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, comunicó que recientemente se publicó el Monitor de Emprendimiento Global, un estudio que se hace a nivel mundial, y el cual arrojó que Querétaro es el estado que más fomenta el emprendedurismo a nivel nacional, arriba de ciudades o estados como São Paulo en Brasil, que se ha caracterizado también por ser un promotor del emprendimiento; por ello, reconoció la decisión del Gobernador de crear el Instituto Queretano del Emprendimiento y la Innovación.

Subrayó que en reconocimiento al esfuerzo de las y los emprendedores, así como de las y los empresarios, se decidió lanzar la estrategia denominada Calidad Querétaro, un distintivo de promoción económica y comercial, destinado a productos y servicios con identidad queretana: innovación, sustentabilidad, competitividad, calidad y responsabilidad social.

“Hoy emprendemos más en Querétaro que en otros estados del país. Y eso hay que reconocerlo y hay que presumirlo a los cuatro vientos (…) Estamos reunidos para presentarles, para que vean que su negocio cabe en Calidad Querétaro (…) Así que hoy bienvenidos a esta historia, bienvenidos a empezar a contar esta historia de éxito de Querétaro. Porque la calidad no es una frase, la calidad es un hecho y ustedes lo hacen todos los días”, aplaudió.

Recordó que esta idea surgió hace un par de años, cuando se les ocurrió grabar videos cortos de los productos que elaboran los emprendedores queretanos, subirlos a las redes sociales, y empezar a difundirlos; esta comunidad que empezó como un experimento, indicó, fue creciendo y a la fecha se tienen más de 140 empresas que han sido difundidas en las redes sociales de Calidad Querétaro, de las cuales han logrado alcanzar 31 mil seguidores, con más de tres millones de impactos al mes de sus productos de gente que los está viendo, que está interesado en comprar.

Detalló que en seguimiento a la instrucción del Gobernador de ir al siguiente nivel después de contar con la plataforma digital, se ideó una estrategia, y una plataforma en la cual quien quiera participar en este distintivo Calidad Querétaro, lo pueda obtener, no solo como un canal de promoción, sino también aumentar los canales de distribución; anunció que esta plataforma se estará publicando el primero de octubre para que las y los empresarios den de alta su empresa, su producto, y puedan obtener este distintivo.

“Escuchen la fortaleza de la frase, Calidad Querétaro. Es como hacemos las cosas en Querétaro. Y tenemos que exaltarlo, tenemos que gritarlo a los cuatro vientos, que no solo nos genere identidad, sino nos genere mucho orgullo de que son productos hechos en Querétaro, por manos queretanas. Así que estamos impulsando esta plataforma, porque Querétaro es tierra de emprendedores”, afirmó.

Sobre el desarrollo del evento, donde el Gobernador otorgó reconocimientos a empresarios participantes de la Estrategia Calidad Querétaro, la empresaria Tanya Oseguera Rodríguez, cofundadora de Benji Gourmet, celebró la creación de esta iniciativa que desde la SEDESU y mediante la participación del equipo PyMEs, se ideó con la convicción, dijo, de llevar a las y los empresarios nuevos canales y herramientas para impulsar las marcas locales; por lo cual se dijo orgullosa de formar parte de Calidad Querétaro, estrategia que reconoce su compromiso con lo bien hecho, lo que se vuelve un aval para llegar no solo a mercados nacionales sino internacionales.