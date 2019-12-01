Invita Secretaría del Trabajo a Explo Empleo en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 11:31:42

Querétaro, Querétaro, 13 de febrero del 2026.- La Secretaría del Trabajo, a través del Centro de Empleabilidad, invita a la primera Expo Empleo Querétaro 2026, donde se ofertarán más de 800 vacantes en los sectores industrial y de servicios, con sueldos de hasta 50 mil pesos mensuales.

El evento se realizará el martes 17 de febrero, de 9:00 a 14:00 horas, en el atrio de la iglesia de Santa Rosa Jáuregui, con la participación de más de 30 empresas como ABBOTT, Airbus Helicopters y JBT México, entre otras.

En esta Expo, la escolaridad requerida va desde primaria hasta licenciatura, por lo que existen oportunidades para distintos perfiles y niveles de experiencia. Las y los interesados pueden registrarse previamente en el enlace: https://forms.gle/2tE2ySaid9Zcq7Ri8.

Esta actividad forma parte de la estrategia “Aquí Contigo”, mediante la cual Gobierno del Estado acerca opciones de empleo formal a la ciudadanía, fortalece la vinculación laboral y contribuye a generar condiciones de mayor bienestar para las familias queretanas.