Inversión fija bruta de México retrocede en julio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 12:19:44

Ciudad de México, a 3 de octubre 2025.- La inversión fija bruta en México cayó un 6.6 por ciento interanual en julio de 2025, con caídas registradas en todos los sectores, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En su informe el organismo autónomo detalló que el retroceso general se debe a las pérdidas del 7.2% en la construcción y del 5.9 por ciento en la maquinaria y equipo

Además, la inversión privada registró un -4.6 por ciento interanual, mientras que la pública se desplomó un 22.7 %.

De esta forma, la inversión fija bruta acumuló una caída del 6.8 por ciento interanual en los primeros siete meses del año, con retrocesos del 5.7 % en la construcción y de 8.1 por ciento en la maquinaria y equipo.

Por su parte, la inversión privada también decreció un 4.8 por ciento interanual de enero a julio y la pública un 22.4 %.

En contraparte, la inversión subió un 1.6 por ciento en julio frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad.