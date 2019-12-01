Ingresos del Gobierno Federal crecen 8.6% en enero

Ciudad de México, 10 de febrero del 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que, en el primer mes de 2026, los ingresos del Gobierno Federal, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, alcanzaron 649 mil 82 millones de pesos, monto superior en términos reales en 8.6% respecto a enero del año anterior.

La cifra registrada indica un incremento nominal de 72 mil 709 millones de pesos frente a lo contabilizado en el primer mes de 2025, con lo que se supera en 105.4% lo programado por la Ley de Ingresos de la Federación 2026 para dicho mes.

En enero de 2026, la recaudación tributaria también alcanzó la cifra de 595 mil 758 millones de pesos, lo que representa un crecimiento real de 11% en comparación con el primer mes de 2025. En este lapso, también se recaudaron 326 mil 991 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta (ISR); es decir, 49 mil 94 millones de pesos más que en enero de 2025 y un incremento real de 13.5 por ciento.

Los recursos obtenidos por impuesto al valor agregado (IVA) se ubicaron en 152 mil 873 millones de pesos; lo que significa un aumento de 7 mil 507 millones de pesos, respecto a enero del año anterior y un crecimiento real de 1.4 por ciento.

La recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) alcanzó 88 mil 864 millones de pesos, 16 mil 747 millones más que lo registrado en enero de 2025; es decir, se tuvo un crecimiento de 18.8% en términos reales.

Con estos resultados, el SAT reafirma su compromiso de fortalecer la recaudación mediante mecanismos que facilitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales y con una atención cercana a las y los contribuyentes, en beneficio del desarrollo del país y de la población.