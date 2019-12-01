Ingresos del Gobierno Federal crecen 1.6% en primer bimestre de 2026: SAT

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 11:34:50

Ciudad de México, 17 de marzo del 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que, de enero a febrero de 2026, los ingresos del Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, alcanzaron 1 billón 124 mil 620 millones de pesos, monto superior en términos reales en 1.6% respecto al mismo periodo de 2025.

La cifra registrada indica un incremento nominal de 59 mil 183 millones de pesos frente a lo contabilizado al segundo mes del año anterior, con lo que se supera en 102.7% lo programado por la Ley de Ingresos de la Federación 2026 para este periodo.

Cifras preliminares.

En el primer bimestre de 2026, la recaudación tributaria también alcanzó la cifra de 1 billón 21 mil 843 millones de pesos, lo que representa un crecimiento real de 2.6% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Lo anterior representa un incremento nominal de 63 mil 426 millones de pesos, con lo que se consolidan los ingresos tributarios al superar lo programado por la Ley de Ingresos de la Federación 2026, con un cumplimiento de 102.4% para este periodo.

Con estos resultados, el SAT reafirma su compromiso de fortalecer la recaudación mediante mecanismos que facilitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales y con una atención cercana a las y los contribuyentes.