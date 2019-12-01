Inflación sube al 3.92% en primera quincena de febrero

Ciudad de México, a 24 de febrero 2026.- La inflación general anual en México se ubicó en 3.92 por ciento durante la primera quincena de febrero de 2026, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A través de un comunicado, el organismo autónomo explicó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un nivel de 144.064: aumentó 0.25 por ciento respecto a la quincena anterior. En el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.15 % y la anual, de 3.74 por ciento.

Por otra parte, el índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad, incrementó 0.22 por ciento a tasa quincenal. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.20 % y los de servicios, 0.24 por ciento.

Mientras tanto, a tasa quincenal el índice de precios no subyacente creció 0.32 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras ascendieron 2.10 %, a su vez, los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 0.01 por ciento.