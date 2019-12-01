Inflación general en México aumenta en primera quincena de noviembre

Ciudad de México, a 24 de noviembre 2025.- La inflación general anual en México subió al 3.61 por ciento durante la primera quincena de noviembre, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A través de un comunicado oficial, el organismo autónomo explicó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un nivel de 142.470: aumentó 0.47 por ciento respecto a la quincena anterior. En el mismo periodo de 2024, la inflación quincenal fue de 0.37 % y la anual, de 4.56 por ciento.

Además, el índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad, incrementó 0.04 por ciento a tasa quincenal. A su interior, los precios de los de servicios subieron 0.25 %, mientras que los de las mercancías disminuyeron 0.19 por ciento.

Mientras tanto, a tasa quincenal, el índice de precios no subyacente creció 1.93 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras ascendieron 1.34 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 2.92 por ciento.

En la primera quincena de noviembre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM), conformada por 170 productos y servicios, tuvo un crecimiento quincenal de 0.71 y de 3.69 por ciento a tasa anual. En el mismo periodo de 2024 ascendió 0.54 y 4.27 %, en ese orden.