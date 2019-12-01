Inflación en México vuelve a subir; tomate verde y electricidad registran mayores aumentos

Inflación en México vuelve a subir; tomate verde y electricidad registran mayores aumentos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 20:45:39
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Ciudad de México, 9 de noviembre de 2026.- Hacer las compras del hogar y pagar algunos servicios fue más caro durante octubre, luego de que varios productos registraran aumentos de precio en México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación llegó a 3.75% anual, por encima del 3.45% reportado en septiembre.

Entre los productos que tuvieron mayores incrementos durante el mes destaca el tomate verde, cuyo precio subió 35.58%. También aumentó el costo de los vuelos de avión, con 26.36%, mientras que la electricidad registró un alza de 18.51%.

Otros productos que también subieron de precio fueron la calabacita, con un aumento de 23.22%, el jitomate, con 9.68%, y el gas doméstico LP, cuyo precio subió 3.67%.

En el caso de la electricidad, el incremento estuvo relacionado con el fin del descuento de verano en las tarifas eléctricas de 18 ciudades del país, lo que provocó que algunos hogares comenzaran a pagar más por este servicio.

Sin embargo, no todos los productos tuvieron aumentos. Durante octubre también bajaron los precios del limón, la naranja, el chile serrano y el aguacate, mientras que los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga registraron una reducción de 2.48%.

Finalmente, la inflación acumuló tres meses consecutivos de aumentos, luego de pasar de 3.26% en agosto a 3.45% en septiembre y 3.75% en octubre.

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