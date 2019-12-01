Inflación en México desacelera en primera quincena de octubre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 08:19:40

Ciudad de México, a 23 de octubre 2025.- La inflación general anual en México se estabilizó durante la primera quincena de octubre y se ubicó en 3.63 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Mediante un comunicado, el organismo autónomo explicó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un nivel de 141.608: aumentó 0.28 por ciento respecto a la quincena anterior.

Por su parte, el índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad, incrementó 0.18 por ciento a tasa quincenal.

Mientras tanto, a tasa quincenal, el índice de precios no subyacente creció 0.64 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras bajaron 1.27 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 1.79 por ciento. Lo anterior, en mayor medida, por la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 18 ciudades del país.

En la primera quincena de octubre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM), conformada por 170 productos y servicios, tuvo un crecimiento quincenal de 0.31 y de 3.70 por ciento a tasa anual.