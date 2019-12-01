Inflación en EEUU se dispara al 3.3% en marzo

Inflación en EEUU se dispara al 3.3% en marzo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 07:29:54
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Washington D. C., Estados Unidos, a 10 de abril 2026.- La inflación general en Estados Unidos se disparó al 3.3 por ciento en marzo pasado, debido al incremento de los precios de la gasolina por el conflicto bélico en Irán, según datos oficiales.

En ese sentido, el Índice de Precios al Consumo (IPC) registró un  incremento de 2.4% en los 12 meses previos.

No obstante en febrero y marzo, el precio de la gasolina aumentó 21.2 por ciento, hasta superar los cuatro dólares por galón, su costo más alto desde el 2022.

Por otra parte, la  inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos aumentó al 2.6%, una décima más que en febrero.

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