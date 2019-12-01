Inflación en EEUU aumenta en septiembre, impulsada por precios de la energía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 08:59:47

Washington D. C., Estados Unidos, a 14 de octubre 2026.- La inflación general en Estados Unidos aumentó hasta el 3.7 por ciento en septiembre, principalmente por los precios de la energía, según los datos oficiales.

En lo que se refiere al índice de precios al consumo (IPC), se mostró un aumento de 0.6%, frente al 0.4% del mes anterior.

Además, de acuerdo con el reporte del Departamento de Trabajo, los costos de la gasolina explicaron más de la mitad del aumento, al dispararse un 9.1% mensual.

Igualmente, señaló que, al excluir los precios volátiles de alimentos y energía, el IPC "subyacente" aumentó un 2.6% interanual.

Cabe señalar que el repunte en la inflación se da a poco tiempo de las elecciones legislativas de medio término del 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano podrían perder el control del Congreso.