Inflación acelera en inicio de año; alcanza el 3.77%

Ciudad de México, a 22 de enero 2026.- La inflación general en México se aceleró en la primera mitad de enero de 2026, al llegar a 3.77 por ciento, en comparación al 3.66% que registró en el cierre de 2025, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el organismo autónomo, el aumento se debe al incremento de los precios de alimentos, bebidas y tabaco, así como educación y otros servicios, relacionados con alimentos fuera del hogar.

Asimismo, detalló que en los primeros 15 días de enero de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.31 por ciento quincenal, para alcanzar una variación anual de 3.77 por ciento, su nivel más alto para un periodo similar desde la primera mitad de 2024 (4.90 por ciento) e interrumpió dos lecturas a la baja.

Por otra parte, los precios subyacentes, que concentran alrededor de 76 por ciento del INPC y excluye los precios más volátiles, mostró un incremento quincenal de 0.43 por ciento y un brinco anual de 4.47 por ciento, superior a 4.31 por ciento reportado en el periodo previo.

Lo anterior, impulsado principalmente por el repunte de alimentos, bebidas y tabaco, con una inflación quincenal de 1.24 por ciento y anual de 6.05 por ciento, así como educación y otros servicios, relacionados con alimentos fuera del hogar, que repuntaron 5.88 y 5.23 por ciento anual, en ese orden.