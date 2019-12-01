Industria de la fundición en México se proyecta al mundo con el Global Foundry Show 2025

10 de Septiembre de 2025
Ciudad de México, 10 de septiembre del 2025.- Con un valor superior a 4 mil millones de dólares y más de 500 empresas (de las cuales el 90 % son Pymes), el sector genera más de 65 mil empleos directos y 205 mil indirectos. Datos que impactan a nivel internacional y que exigen a representantes del sector unir esfuerzos y realizar alianzas.

Tal es el caso del Global Foundry Show 2025, organizado por el Clúster de la Fundición, en alianza con EUROGUSS MEXICO, evento que reunirá a más de 5 mil especialistas y líderes empresariales provenientes de Alemania (país invitado), así como de México, Estados Unidos, España, China, Turquía, Suiza, Italia y Brasil.

Del 15 al 17 de octubre, Expo Guadalajara será la sede del encuentro más importante de la industria de la fundición en México y uno de los foros industriales de mayor proyección internacional.

Guillermo Ibáñez, presidente del Clúster de la Fundición con sede en Jalisco, subrayó que este encuentro “es una declaración de principios: muestra que la fundición en México está viva, en evolución y lista para competir globalmente gracias al trabajo colectivo y a las alianzas estratégicas”.

Con más de 13 mil metros cuadrados de exhibición y la participación de más de 200 empresas y marcas expositoras, el Global Foundry Show 2025 será un punto de encuentro único para proveedores, compradores, académicos, autoridades y expertos internacionales.

Durante tres días, se presentarán las últimas tecnologías, se explorarán nuevas tendencias y se generarán oportunidades de negocio con un impacto estimado superior a los 40 millones de dólares.

Ejes estratégicos de la edición 2025

· Nearshoring, como motor para concretar negocios en tiempos récord.

· Investigación y desarrollo, impulsando la vinculación entre empresas, universidades y centros de innovación.

· Fundición verde, orientada a prácticas sustentables, seguras y energéticamente eficientes.

“Global Foundry es mucho más que una exposición; es un espacio vivo de aprendizaje, colaboración y oportunidades. Aquí se construyen relaciones de largo plazo y se comparten soluciones aplicadas a la fundición en tiempo real”, señaló Julio Briseño, presidente del Comité Organizador.

Congreso Global Foundry

En el ámbito académico y técnico, el congreso reunirá a más de 60 conferencistas nacionales e internacionales distribuidos en cuatro aulas temáticas. Se abordarán los retos más relevantes para la industria y se fortalecerá la colaboración con la academia a través de un Congreso Multidisciplinario de Ingeniería.

En el piso de exhibición, los visitantes conocerán de primera mano innovaciones en procesos, maquinados, tratamientos, materias primas, consumibles y servicios. El programa incluye un encuentro de negocios B2B, conferencias comerciales y espacios de networking, con un área exclusiva para fundidores e industrias metalmecánicas.

