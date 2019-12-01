Industria automotriz mexicana urge a renovar el T-MEC

Industria automotriz mexicana urge a renovar el T-MEC
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 07:46:38
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Ciudad de México, a 2 de julio 2026.- La industria automotriz mexicana urgió a los representantes de los Gobiernos norteamericanos a acelerar la renovación del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá.

Lo anterior, luego de que la Administración del presidente Donald Trump anunció que no extenderá el acuerdo en su forma actual, lo que inició un proceso de revisiones anuales.

A través de un comunicado, la  Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) lamentó la decisión del Gobierno estadounidense.

En ese sentido, la organización mencionó que el anuncio de EEUU prolonga la incertidumbre para uno de los sectores más integrados de Norteamérica.

Igualmente, la AMIA  sostuvo que la integración comercial construida entre los tres países durante más de tres décadas ha fortalecido la competitividad de la región y describió a la industria automotriz como “el ejemplo más claro del éxito que ha tenido esta integración trilateral”.

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