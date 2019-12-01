Industria automotriz mexicana "prevalecerá" a pesar de tensiones de EEUU, aseguran representantes

Ciudad de México, a 10 de diciembre 2025.- La industria automotriz mexicana y en Norteamérica prevalecerá pese a las presiones comerciales del gobierno de Donald Trump, de cara a la revisión del Tratado México, EE.UU. y Canadá (T-MEC), aseguró José Rogelio Garza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

El líder de la industria sostuvo de igual forma que, el sector automotriz mexicano “peleará” en las discusiones sobre la revisión del tratado trilateral hasta eliminar las barreras arancelarias, con el propósito de competir contra otras regiones del mundo.

“Nosotros sí tenemos un arancel del 25 % que tenemos que cumplir, se puede descontar el contenido americano, pero no es lo ideal y no es lo que queremos y nosotros vamos a pelear por el 0 % y el acceso libre del mercado que es lo que nos ha permitido crecer esta industria en los últimos 30 años”, afirmó el representante.

Además, Garza recalcó que pese a las presiones del Gobierno estadounidense, el sector está preparado para defender reglas de origen, eliminar aranceles del 25 % y mantener la integración productiva que sostiene la competitividad regional.

También destacó que la industria automotriz exporta más de 3.5 millones de vehículos al año, de los cuales cerca de 2.85 millones tienen como destino Estados Unidos.