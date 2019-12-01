Impulsa ST la inclusión laboral con la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables 2025

Querétaro, Querétaro, 21 de octubre del 2025.- La Secretaría del Trabajo del Estado de Querétaro (ST) en coordinación con el Sistema Estatal DIF (SEDIF) invita a participar en la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables 2025, que se llevará a cabo el jueves 23 de octubre, de 9:00 a 14:00 horas, en el Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro (CRIQ).

En su mensaje, la titular de la Secretaría de Trabajo, Liliana San Martín Castillo, precisó que para este evento se tiene una oferta de más de 300 vacantes en 21 empresas de los sectores industrial y de servicios, con el objetivo de fomentar la inclusión laboral de personas que se encuentran en una línea de atención prioritaria, además de brindar oportunidades a toda persona que busque empleo formal.

Asimismo, la funcionaria estatal destacó que, esta feria forma parte de las estrategias de vinculación laboral que promueve la dependencia a través del Centro Estatal de Empleabilidad y que busca fortalecer el acceso a empleos dignos e inclusivos.

“En Querétaro estamos convencidos de que el trabajo es una herramienta de crecimiento personal y social; por eso impulsamos ferias que promuevan la igualdad de oportunidades y la integración de personas con discapacidad, adultas mayores, liberadas, preliberadas y jóvenes en contacto con la ley, así personas con enfermedades discapacitantes, al mercado laboral”, subrayó.

Durante la jornada, las y los asistentes pueden entrevistarse directamente con reclutadores de empresas como NESTLÉ, IENTC, SAMSUNG, GO GLOBAL, SIEMENS, GILL INDUSTRIES OF MÉXICO, entre otras, y los salarios ofertados alcanzan hasta los 30 mil pesos mensuales, según el perfil y experiencia. Las y los interesados podrán realizar su registro para participar en esta feria de empleo en https://ferias.empleo.gob.mx.