Impulsa ST el emprendimiento y el autoempleo en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 4 de noviembre del 2025.- Con el propósito de fortalecer la economía familiar y fomentar el desarrollo del trabajo independiente y formal, la Secretaría del Trabajo (ST) que encabeza Liliana San Martín Castillo, dio inicio a la entrega de equipamiento para proyectos productivos liderados por mujeres, personas adultas mayores y con discapacidad, mediante los cuales se estarán beneficiando 116 emprendimientos en los diferentes municipios del Estado, lo que representa apoyo directo para 200 personas, en su mayoría mujeres jefas de familia.

Durante la primera jornada de entregas en los municipios de Ezequiel Montes y Tequisquiapan, la titular de la Dependencia precisó que con una inversión superior a los 5 mdp, se entregará equipo especializado, como hornos, batidoras, mesas de trabajo de acero inoxidable, refrigeradores, máquinas de café, máquinas de cocer, herramientas para elaboración de productos artesanales, entre otros, que permitan a las personas beneficiarias consolidar su fuente de ingresos, mejorar sus condiciones laborales y generar fuentes de empleo dentro de sus comunidades.

“Gracias al apoyo del Gobierno del Estado, seguimos impulsando el talento y la productividad de las y los queretanos, estas iniciativas productivas representan la oportunidad de crecer desde el esfuerzo propio, con respaldo institucional y acompañamiento constante”, comentó.

San Martín Castillo, además, destacó la importancia de apoyar a sectores que por sus condiciones de vida no pueden insertarse en el campo laboral y por tanto requieren generar sus propios ingresos a través de la puesta en marcha de un negocio, a quienes además se brinda acompañamiento durante un año con capacitación sin costo en áreas como redes sociales y finanzas, para hacer sostenibles los proyectos.