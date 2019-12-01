Impulsa Gobierno de Quiroga economía familiar con venta de canasta básica a bajo costo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 15:51:03

Quiroga, Michoacán, a 26 de marzo del 2026.– Con el objetivo de apoyar directamente el bolsillo de las familias quiroguenses, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, puso en marcha la venta de productos de la canasta básica a bajo costo, una estrategia que acerca alimentos esenciales a precios accesibles.

La alcaldesa destacó que esta acción forma parte del compromiso de su administración por generar condiciones que fortalezcan la economía local, especialmente en un contexto donde el cuidado del gasto familiar es prioritario.

“En el Gobierno de Quiroga seguimos impulsando acciones concretas que beneficien directamente a nuestra gente. Sabemos que cada ahorro cuenta, por eso acercamos productos básicos a precios justos”, expresó.

La jornada se lleva a cabo este jueves a partir de la 1:00 de la tarde, en la Presidencia Municipal, donde las y los ciudadanos podrán adquirir diversos artículos de primera necesidad.

Asimismo, se informó que este programa tendrá una periodicidad quincenal, con el propósito de brindar un apoyo constante a las familias del municipio.

El Gobierno de Quiroga refrenda su compromiso de trabajar cercano a la gente, promoviendo alternativas que contribuyan al bienestar y a una mejor calidad de vida para todas y todos.