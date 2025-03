ICC Estados Unidos emite posicionamiento sobre los aranceles a México

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2025.- Por considerar de vital relevancia al tema de la imposición de aranceles a México desde el gobierno de los Estados Unidos, la International Chamber of Commerce México (ICC México), reproduce el comunicado de prensa del USCIB - US Council for International Business (ICC EEUU).

En ese comunicado se comparten interesantes argumentos sobre la afectación de esta medida no solamente para el bloque comercial de Norteamérica, sino también para la industria, el comercio y la economía de aquella nación, y al bienestar de los propios ciudadanos estadounidenses.

Declaración del United States Council for International Business (USCIB) sobre las medidas arancelarias

El United States Council for International Business (USCIB, por sus siglas en inglés) busca una pronta resolución a las medidas arancelarias impuestas hoy contra Canadá y México.

Los aranceles del 25 por ciento y las medidas de represalia tendrán un impacto desestabilizador en las cadenas de suministro, el crecimiento económico y los beneficios geoestratégicos de un mercado norteamericano integrado, mismo que fue logrado bajo el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) que entró en vigor durante la primera administración de Trump.

Los aranceles aumentan el costo de la manufactura en Estados Unidos, elevan los precios para los consumidores estadounidenses, reducen los recursos de las empresas para reinvertir en su crecimiento y dificultan la capacidad de las compañías estadounidenses de competir equitativamente con sus rivales globales.

Si bien reconocemos la importancia de abordar la migración ilegal y el tráfico de drogas, debemos encontrar soluciones en cooperación con nuestros socios comerciales que no desestabilicen el mercado norteamericano ni perjudiquen la competitividad de Estados Unidos.

Whitney Baird

Presidenta y Directora Ejecutiva

United States Council for International Business (USCIB)

NOTA: Translation provided by ICC Mexico on the Spanish language version. (Traducción proporcionada por ICC México en la versión en idioma español).