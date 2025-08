IA, una opción para cuidar tus finanzas personales 

Guadalajara, Jalisco, 4 de agosto del 2025.- Uno de los quebraderos de cabeza más comunes para los mexicanos es el manejo de sus finanzas. Parece que el dinero no alcanza, estamos cortos al final de la quincena o llegan gastos imprevistos y habrá que pedir dinero a un familiar, amigo, o a una entidad financiera que nos traerá más que preocupaciones.

Ignorar una deuda o aceptar esto como una realidad no es siempre la mejor opción; sin embargo, lo que antes pocos podían aprenden ahora puede hacerlo cualquiera con un teléfono móvil o una computadora.

Y es que, entre las muchas tareas que la Inteligencia Artificial (IA) puede hacer, está la de ayudarnos a manejar nuestras finanzas personales.

En la conferencia "Tópicos para tu salud financiera y felicidad para tus bolsillos", organizada por el Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), el Dr. Samuel Bernal Lara, Director del Departamento Académico de Ciencias Económicas y Contables, compartió cómo y cuales herramientas y aplicaciones podemos utilizar para esta tarea.

Antes que nada, el expositor compartió un pensamiento que podría abrir nuestra mente sobre las finanzas que dijo Morgan Housel: “la riqueza no es fruto de nuestra inteligencia, talento o trabajo, es el fruto de nuestro comportamiento”.



Usa IA para manejar tus finanzas

“Antes que nada, tengan cuidado con la información qué comparten a la IA. No den estados financieros ni compartan información personal, ya que la IA se queda con ella y no sabemos quién la esté monitoreando o usando o qué criminales cibernéticos estén acechando”, explicó.

La IA puede ayudarnos a la optimización financiera y puedes pedirle que te ayude a:

Identificar gastos innecesarios mediante análisis de ingresos y gastos.

Manejar deudas: planear esquemas de pago y calcular intereses o comisiones.

Conocer sobre fraudes, es posible que te ayude a identificar o infórmarte sobre actividades maliciosas.

Ahorrar de manera inteligente: haz un análisis de cómo mejorar tu ahorro.



Aplicaciones inteligentes

Las aplicaciones que recomendó son gratis y funcionales fueron:

ChatGTP.

Apple Intelligence.

Gemini.

Boodbudget.

Perplexity.

Pleo.

Sin embargo, las aplicaciones necesitan “comandos” o promtps y aquí te compartimos dos para que entiendas mejor cómo utilizarlos.

Si quieres empezar desde cero: “Ayúdame a organizar mis finanzas personales desde cero. Tengo ingresos mensuales de (cantidad) y gastos aproximados de (lista o monto). ¿Cómo puedo empezar a ahorrar y distribuir mejor mi dinero?”.

Si ya tienes un objetivo (como pagar deudas, ahorrar o invertir): “Quiero ahorrar para (meta: un viaje, emergencias, casa, retiro). Gano (cantidad) al mes y tengo estos gastos: (detállalos brevemente). ¿Qué estrategia me recomiendas para lograr mi objetivo en (plazo)?”.



Evita los malos hábitos

El experto también compartió las recomendaciones básicas para cuidar nuestras finanzas.

No tengas miedo del uso de las tarjetas de crédito, aprende de ellas y a usarlas, hay que usarla como una herramienta y no un grillete en tu libertad financiera.

También evita: