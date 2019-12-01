Hyundai invertirá 2 mil 700 mdd en mega planta de EEUU que fue cateada por ICE

Hyundai invertirá 2 mil 700 mdd en mega planta de EEUU que fue cateada por ICE
Fecha: 19 de Septiembre de 2025
Seúl, Corea del Sur, a 19 de septiembre 2025.- La empresa Hyundai anunció que invertirá 2 mil 700 millones de dólares en los tres próximos años en su planta del estado de Georgia, la cual fue el objetivo de una redada migratoria que resultó en la detención de más de 300 trabajadores surcoreanos.

A través de un comunicado, el gigante automotriz informó que dicha inversión forma parte de la hoja de ruta hasta 2030, en la que tiene como objetivo aumentar la capacidad de producción de Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) a 500 mil unidades para 2028, principalmente vehículos híbridos y eléctricos.

“Hyundai Motor tiene como objetivo producir más del 80 por ciento de los vehículos vendidos en Estados Unidos a nivel nacional para 2030, y el contenido de la cadena de suministro aumentará del 60 por ciento al 80 por ciento”, se agregó en la nota de prensa.

Cabe mencionar que dicha planta fue inaugurada el pasado mes de marzo, como parte de los planes de expansión de la automotriz; sin embargo, la redada del pasado 4 de septiembre elevó las tensiones entre los gobiernos de ambos países.

