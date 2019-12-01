Hasta el 40% de agremiados de la Canacope de Querétaro no han hecho uso de las herramientas tecnológicas: Eduardo Chávez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 16:43:10

Querétaro, Querétaro, a 22 de enero de 2026.- Entre 35 y 40 por ciento de los agremiados a la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de Querétaro (Canacope) no han hecho uso de las herramientas tecnológicas como las terminales para realizar cobros con tarjeta y así atraer más clientes, reconoció Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de ese organismo empresarial.

Destacó la necesidad de que el comercio establecido se adentre con mayor fuerza en la innovación tecnológica y en el uso de plataformas digitales como los marketplaces, con el fin de mejorar la atención al consumidor y responder a las nuevas dinámicas de la sociedad.

“Ya empezamos a innovar y a dar facilidades al consumidor, pero necesitamos seguir avanzando para ofrecer mejores productos y servicios”.

Enfatizó que la oferta comercial debe adaptarse a la demanda y a las circunstancias del mercado actual, lo que implica generar propuestas más competitivas y aprovechar la tecnología en beneficio de comerciantes y consumidores.

Adelantó que este 2026 será clave para el sector terciario, al implementar estrategias que permitan alcanzar indicadores de crecimiento y estabilidad en el comercio local.

Recordó que en 2025 el crecimiento económico fue limitado, con cifras que oscilaron entre el 0.5 y 1.1 por ciento y que la estabilidad se logró gracias a las derramas económicas generadas en fechas clave. “Si no hubiera sido por esas derramas, nos hubiéramos ido para abajo”.

Destacó la importancia de reforzar los días de mayor impacto comercial, como el 14 de febrero, Semana Santa, Día de la Madre, Día del Padre, vacaciones de verano y el Buen Fin, además de impulsar programas como los “Viernes muy mexicanos”, que buscan incentivar el consumo mediante ofertas especiales.

Subrayó que no basta con generar promociones, sino que es necesario innovar en las formas de venta y penetración de mercado. En este sentido, adelantó que se trabajará en fortalecer la presencia de los comercios en marketplaces y plataformas de e-commerce, además de mejorar la calidad de los productos y la atención al cliente.

“Queremos que el consumidor se sienta más atendido y que el empresario se capacite para ofrecer un mejor desarrollo en su labor comercial”.

De acuerdo con estimaciones nacionales, se prevé un crecimiento de 1.5 por ciento para este año. Chávez Hidalgo aseguró que el sector terciario en Querétaro pondrá “todas las ganas” para alcanzar esa meta y consolidar al comercio en pequeño como un motor de la economía local.