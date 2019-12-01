Gobierno presenta plan de 5.6 mil mdp para impulsar la inversión hasta 2030

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 13:52:12

Ciudad de México, a 3 de febrero 2026.- El gobierno de México presentó un plan de inversión en infraestructura pública y mixta por 5.6 mil millones de pesos para el periodo 2026-2030.

Dicha estrategia tiene el objetivo de impulsar el crecimiento económico, fortalecer el mercado interno y garantizar justicia social, según comentó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el funcionario federal detalló que el portafolio se definió tras analizar más de mil 500 proyectos de distintas dependencias federales.

Se dio a conocer que el plan contempla inversiones en ocho sectores estratégicos, encabezados por energía, que concentrará el 54 por ciento de los recursos, seguido de trenes (16 %), carreteras (14 %), puertos (6 %), salud (6 %) y agua (3 %), además de otros rubros como educación.

Cabe mencionar que la inversión adicional prevista para este 2026, equivale al 1.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa 722 mil millones de pesos adicionales al gasto ya presupuestado para este año.

El secretario Amador Zamora explicó que para ejecución de la estrategia se creó un Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, coordinado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.