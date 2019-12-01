Gobierno fija precios mínimos para la exportación de jitomate

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 07:57:17

Ciudad de México, a 11 de agosto 2025.- El gobierno de México fijó precios mínimos de exportación para el jitomate fresco, luego de la terminación del Acuerdo de suspensión de la investigación antidumping en Estados Unidos, el pasado mes de julio.

A través de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y de Economía, la administración actual señaló que con esta decisión busca proteger la producción nacional, evitar distorsiones en el mercado internacional y garantizar el abasto al consumo interno.

De igual forma, estableció las medidas que permitirán a la industria ordenar la exportación de tomate fresco con precios mínimos de exportación.

En un comunicado, las dependencias mencionadas indicaron que publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo que fija precios mínimos de exportación para el jitomate fresco de origen mexicano.

De esta forma se estableció que el precio mínimo (en dólares por kilo) será para el tomate cherry: 1.7 dólares; tomate bola 0.95; con tallo 1.65 y en racimo 1.7; tomate Roma (saladette) 0.88, y tomate grape (uva) 1.7 dólares.

Mientras tanto, otras variedades como Cocktail, Campari, Kumato, Mini Roma, Heirloom, Pera, Medley, San Marzano, entre otros valdrán 1.7 dólares por kilo.