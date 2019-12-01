Gobierno fija precios mínimos para la exportación de jitomate

Gobierno fija precios mínimos para la exportación de jitomate
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 07:57:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 11 de agosto 2025.- El gobierno de México fijó precios mínimos de exportación para el jitomate fresco, luego de la terminación del Acuerdo de suspensión de la investigación antidumping en Estados Unidos, el pasado mes de julio.

A través de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y de Economía, la administración actual señaló que con esta decisión busca proteger la producción nacional, evitar distorsiones en el mercado internacional y garantizar el abasto al consumo interno.

De igual forma, estableció las medidas que permitirán a la industria ordenar la exportación de tomate fresco con precios mínimos de exportación.

En un comunicado, las dependencias mencionadas  indicaron que publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo que fija precios mínimos de exportación para el jitomate fresco de origen mexicano.

De esta forma se estableció que el precio mínimo (en dólares por kilo) será para el tomate cherry: 1.7 dólares; tomate bola 0.95; con tallo 1.65 y en racimo 1.7; tomate Roma (saladette) 0.88, y tomate grape (uva) 1.7 dólares.

Mientras tanto, otras variedades como Cocktail, Campari, Kumato, Mini Roma, Heirloom, Pera, Medley, San Marzano, entre otros valdrán 1.7 dólares por kilo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Lluvias intensas provocan severas inundaciones en la Ciudad de México
Abandonan dos cabezas en hieleras en Apatzingán: Suman tres cabezas abandonadas la misma noche en Michoacán
Detienen a dos menores por secuestro; rescatan a dos víctimas en Valle de Santiago, Guanajuato
Abandonan cabeza humana en letras monumentales de la localidad 18 de Marzo, en Buenavista, Michoacán: La Alcaldesa está amenazada; autoridades dejan extremidad ahí por horas
Más información de la categoria
Hay 81 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz, informa Sheinbaum
Culmina periodo de disculpas a diputada del PT que ya es conocida como Dato Protegido
Pierde la vida Miguel Uribe, precandidato presidencial en Colombia víctima de un atentado
Abandonan dos cabezas en hieleras en Apatzingán: Suman tres cabezas abandonadas la misma noche en Michoacán
Comentarios