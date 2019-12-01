Gobierno federal recupera más de mil 100 concesiones mineras por incumplimiento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 13:47:31

Ciudad de México, a 12 de febrero 2026.- El gobierno de México recuperó mil 126 concesiones mineras que abarcan 889 mil 502 hectáreas como parte de su política de revisión del sector extractivo, de acuerdo con información de la Secretaria de Economía.

En ese sentido, el jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, José Fernando Aboitiz Saro, subrayó que una parte relevante de la superficie recuperada corresponde a zonas protegidas “dentro de estas concesiones se han recuperado casi 250 mil hectáreas en áreas naturales protegidas”.

Igualmente, durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el funcionario federal indicó que las cancelaciones se han sustentado principalmente en incumplimientos legales por parte de concesionarios.

“Fundamentalmente las razones por las cuales se han estado haciendo estas cancelaciones es por falta de derechos de pagos. Si hay un retraso de dos años en el pago de derechos es objeto de cancelación y en las omisiones de informes y estadísticos y de obras”, explicó Aboitiz Saro.

Por otra parte, el jefe de Actividades Extractivas informó que también ha habido devoluciones voluntarias en el marco del diálogo con la industria minera.

“Adicional a esto también ha habido un diálogo con la industria para que voluntariamente, en un acuerdo de partes, se devuelvan también concesiones”, dijo el funcionario de la Secretaría de Economía.