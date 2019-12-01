Gobierno de Trump dice que no puede devolver el dinero de los aranceles recíprocos

Washington D. C., Estados Unidos, a 7 de marzo 2026.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), declaró ante un juez federal que no puede devolver el dinero de los aranceles recíprocos impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los cuales fueron declarados ilegales por la Corte Suprema del país.

“El CBP no puede cumplir con la orden del Tribunal de Comercio Internacional del 4 de marzo de 2026”, informó Brandon Lord, director ejecutivo de la Dirección de Política Comercial y Programas de la dependencia, a través de un escrito judicial dirigido al Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU.

El funcionario expresó lo anterior en el marco del caso Atmus sobre la batalla legal por el reembolso de los aranceles, en la que el juez también ordenó “liquidar” todas las operaciones de importación: las no liquidadas y las ya liquidadas pero aún no definitivas, sin tener en cuenta los aranceles de emergencia impuestos por la administración federal.

Cabe recordar que el pasado 20 de febrero la Corte Suprema de Estados Unidos invalidó el 20 de febrero de 2026 los aranceles impuestos por Trump al considerar que excedió sus poderes al aplicar la ley de emergencia para declararlos.