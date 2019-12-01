Gobierno anuncia inversiones por 12 mil mdp en sector farmacéutico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 08:31:30

Ciudad de México, a 7 de agosto 2025.- El gobierno de México anunció inversiones por cerca de 12 mil millones de pesos en el sector farmacéutico, en el marco del Plan México.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, quien indicó que ese sector es de alta prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que implica para la salud de los mexicanos.

“(Dicho sector) es una alta prioridad para la presidenta, primordialmente en su impacto en la salud de las y los mexicanos, y la previsión de estar siempre listos para cualquier pandemia o circunstancia, por eso se le ha puesto énfasis a ese sector”, resaltó el funcionario federal.

Cabe mencionar que, el Plan México es una estrategia conjunta del Gobierno mexicano y el sector privado para atraer inversiones y estimular el crecimiento nacional entre 2025 y 2030.