Gobernador de Querétaro impulsa inversión de 215 mdp de Plásticos Durex en gira por España

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 11:35:58

Querétaro, Querétaro, 19 de enero del 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, inició su gira de trabajo por Madrid, España, con una reunión estratégica de carácter económico con directivos de la empresa Plásticos Durex, encabezados por su CEO, Juan Pontvianne, y el director de Operaciones, Antonio Muñoz, quienes presentaron un proyecto de inversión por 215 millones de pesos, orientado a la ampliación de su planta en Querétaro, con miras a fortalecer su presencia industrial en la entidad.

De acuerdo con los ejecutivos de la compañía, el proyecto de inversión considera la producción de piezas para suspensión convencional, neumática y dust covers. La planta se ubicará en el Parque Industrial Aeropuerto Querétaro y contempla la creación de 600 empleos directos e indirectos.

En la reunión se dio a conocer el estatus de la empresa en Querétaro, sus operaciones, proyectos de crecimiento a corto y mediano plazo, así como el desarrollo de estrategias de colaboración bilateral que beneficien el desarrollo tanto de la organización como del estado.

Plásticos Durex es una empresa familiar dedicada a ofrecer soluciones tecnológicas en la transformación de plásticos y caucho. Fabrican principalmente para el sector automotriz, utilizando procesos como inyección y extrusión de plásticos, inyección de caucho y caucho-metal, además de montajes de piezas.

Cuentan con tres plantas en España, Polonia y México (Querétaro), desde donde brindan soluciones integrales a sus clientes, a quienes consideran socios más que simples compradores.

En la reunión estuvo presente la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado; así como los secretarios de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, y el Particular, Mauricio Herbert Pesquera; el director de Fomento Industrial, Alejandro Rolland Ruiz; además de los presidentes municipales, de Colón, Gaspar Trueba Moncada; y de Corregidora, Chepe Guerrero.

El gobernador, Mauricio Kuri González, inició su gira de trabajo por Madrid, España, con una reunión estratégica de carácter económico con directivos de la empresa Plásticos Durex, encabezados por su CEO, Juan Pontvianne, y el director de Operaciones, Antonio Muñoz, quienes presentaron un proyecto de inversión por 215 millones de pesos, orientado a la ampliación de su planta en Querétaro, con miras a fortalecer su presencia industrial en la entidad.

De acuerdo con los ejecutivos de la compañía, el proyecto de inversión considera la producción de piezas para suspensión convencional, neumática y dust covers. La planta se ubicará en el Parque Industrial Aeropuerto Querétaro y contempla la creación de 600 empleos directos e indirectos.

En la reunión se dio a conocer el estatus de la empresa en Querétaro, sus operaciones, proyectos de crecimiento a corto y mediano plazo, así como el desarrollo de estrategias de colaboración bilateral que beneficien el desarrollo tanto de la organización como del estado.

Plásticos Durex es una empresa familiar dedicada a ofrecer soluciones tecnológicas en la transformación de plásticos y caucho. Fabrican principalmente para el sector automotriz, utilizando procesos como inyección y extrusión de plásticos, inyección de caucho y caucho-metal, además de montajes de piezas.

Cuentan con tres plantas en España, Polonia y México (Querétaro), desde donde brindan soluciones integrales a sus clientes, a quienes consideran socios más que simples compradores.

En la reunión estuvo presente la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado; así como los secretarios de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, y el Particular, Mauricio Herbert Pesquera; el director de Fomento Industrial, Alejandro Rolland Ruiz; además de los presidentes municipales, de Colón, Gaspar Trueba Moncada; y de Corregidora, Chepe Guerrero.