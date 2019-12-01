Francia apuesta por invertir más en Plan México, tras visita de Macron

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 13:49:23

Ciudad de México, a 8 de noviembre 2025.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que su país realizará inversiones clave en la República Mexicana en el marco del Plan México.

Durante una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de México, tras una reunión en Palacio Nacional, el mandatario francés destacó que hay 700 empresas francesas en México que generan 180 mil empleos directos y 700 mil indirectos.

"Continuarán invirtiendo y creando empleos, en particular en los sectores erigidos como prioridad en el Plan México: energía, los transportes, en particular el ferroviario y el aeronáutico; la economía circular; la transición justa; salud e innovación”, dijo el líder galo.

Asimismo, comentó que se reactivó el Consejo Estratégico Franco-Mexicano, que permitirá aumentar el comercio bilateral, que en 2024 fue de seis mil 800 millones de euros.

Por su parte, la jefa del Ejecutivo federal recalcó el interés nacional de fortalecer la relación con el país europeo.

"Los empresarios franceses siempre son bienvenidos en México. Hay mucha historia de la relación económica y comercial con nuestro país, y nuestro interés es fortalecer esa relación. Es un buen momento a nivel internacional para mostrar que la relación puede ser abierta, que se fortalezca, siempre lo hemos visto de esa manera en nuestro país”, destacó la gobernante.