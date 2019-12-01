Fortalece Bombardier su presencia en Querétaro con inversión de 18 millones de dólares

Querétaro, Querétaro, 23 de octubre del 2025.- En continuidad a la estrategia de fortalecimiento de la relación que desde 2005, ha construido la empresa aeronáutica Bombardier con el Poder Ejecutivo de Querétaro, el gobernador, Mauricio Kuri González, celebró una reunión de trabajo con los directivos de la compañía de origen canadiense, para anunciar el proyecto, que representa una inyección de capital por 18 millones de dólares y la proyección de 246 empleos de alta especialidad para las y los queretanos.

“Yo, desde muy temprano aquí en Palacio de Gobierno, con una compañía, una gran empresa internacional, que para Querétaro hay un antes y un después. El 26 de octubre del 2005 se anunció que se iba a poner esta empresa, y a partir de ese momento Querétaro ha sido un lugar aeroespacial, un lugar donde somos parte de esta gran industria, que es como un sueño del ser humano que es volar”, manifestó.

Kuri González recibió a una comitiva de la firma del ramo aeroespacial, líder mundial en la industria de la aviación de negocios, encabezada por el vicepresidente de Transformación de Bombardier, Tony Curry, quien presentó el plan que tiene la empresa para fortalecer su presencia en el Estado.

“Es una gran noticia, de verdad estamos muy emocionados de que sigan fortaleciendo las relaciones con Querétaro, que sigan creyendo en Querétaro, y eso no se da de un día para otro, se da a base de una continuidad de casi 20 años. Muchas gracias, Tony”, subrayó.

Al tomar la palabra, el vicepresidente de Transformación de Bombardier, Tony Curry, resaltó que esta inversión refrenda la confianza que la compañía tiene en el Estado, dado su enfoque y cooperación con la academia, la industria y el gobierno; se dijo gustoso por este nuevo plan de expansión, que gracias a las condiciones que ofrece Querétaro fue posible materializar; también agradeció el acompañamiento de las autoridades para seguir desarrollando sus proyectos en componentes de alta tecnología manufacturados desde la entidad.

“Hemos construido una relación con el aeroespacio de Bombardier en Querétaro. Como saben, este es nuestro lugar más grande. Y hoy, en esa relación que hemos construido con el gobierno de Querétaro, estamos invirtiendo millones de dólares en la fortaleza de esa relación. Estamos buscando varios proyectos que ya están en Querétaro, y estamos invirtiendo en esa relación para hacerla más fuerte, para desarrollar la capacidad aeroespacial en Querétaro”, expuso.

Estuvieron presentes el director de Transformación de Bombardier, Alexandre Paul; el gerente general de Bombardier México, Martin Dugas; el director de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Bombardier México, Gerardo Medina; el jefe de Gabinete, Rogelio Vega Vázquez Mellado; el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero; y el director de Fomento Industrial, Alejandro Rolland Ruiz.