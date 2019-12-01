FMI mejora pronóstico de crecimiento para México en 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 13:20:05

Ciudad de México, a 14 de octubre 2026.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó sus expectativas de crecimiento para México, al pasar de 1.2 por ciento a 1.5%, lo que consideró una “modesta aceleración”.

“En México, se proyecta que el crecimiento se acelere modestamente al 1.5 % en 2026 y 1.8 % en 2027 en medio del continuado apoyo de las exportaciones, incluidas las cadenas de valor de la Inteligencia Artificial y la estabilización de la inversión, aunque el comercio y otras incertidumbres seguirán restringiendo la actividad”, apuntó.

No obstante, en su informe “Perspectivas Económicas Globales”, el organismo internacional rebajó las previsiones al 1.8 %, frente al 1.9 % estimado tres meses atrás.

Cabe mencionar que las estimaciones del FMI coinciden con las del Gobierno de México, que ha pronosticado un crecimiento del 1.5 %, y son levemente inferiores a las estimadas para 2027, ejercicio en el que el Ejecutivo del país espera un avance del 2 %.