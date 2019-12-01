FMI llama a pensar "lo impensable" en un entorno global marcado por la guerra en Irán

FMI llama a pensar "lo impensable" en un entorno global marcado por la guerra en Irán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 11:17:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tokio, Japón, a 10 de marzo 2026.- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llamó a las y los jefes de Estado a pensar “en lo impensable” en el contexto actual, marcado por el estallido de la guerra de Irán y por un ciclo de conmociones continuas.

Además, les pidió centrarse en apuntalar el crecimiento y en saber maniobrar a tiempo y de manera ágil para generar resiliencia.

“Si, como todos esperamos, el conflicto (en Irán) termina pronto, tengan por seguro que, en poco tiempo, se producirá una nueva conmoción”, explicó la experta financiera, durante su discurso en Tokio, Japón.

En su participación, Georgieva estableció que la economía global está sumida en una era de turbulencias continuas como prueban la sucesión de eventos como la pandemia de covid, la guerra de Ucrania o la crisis generada por el coste de la vida.

“Mi consejo a los responsables políticos de todo el mundo en este nuevo entorno global: piensen en lo impensable y prepárense para ello”, subrayó la directora gerente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer se estrella contra poste de luz en Celaya, Guanajuato; cables evitaron desgracia
Defensa intentó capturar con vida al "Mencho"; pruebas de su abatimiento están en la FGR: general Trevilla
Hallan a persona sin vida en la Morelia-Aeropuerto; habría caído de un puente
Muere motociclista en Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Sheinbaum responde a críticas por adelantarse a elecciones de 2027: “Es lo que decidió Morena”
Recuperan cuerpo del tercer trabajador tras colapso de edificio en la CDMX
Harfuch presume más de 46 mil detenidos, miles de armas y toneladas de estupefacientes aseguradas durante sexenio de Sheinbaum
Michoacán reduce 41.5% el promedio diario de homicidio doloso durante último año
Comentarios