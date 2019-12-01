FMI llama a pensar "lo impensable" en un entorno global marcado por la guerra en Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 11:17:39

Tokio, Japón, a 10 de marzo 2026.- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llamó a las y los jefes de Estado a pensar “en lo impensable” en el contexto actual, marcado por el estallido de la guerra de Irán y por un ciclo de conmociones continuas.

Además, les pidió centrarse en apuntalar el crecimiento y en saber maniobrar a tiempo y de manera ágil para generar resiliencia.

“Si, como todos esperamos, el conflicto (en Irán) termina pronto, tengan por seguro que, en poco tiempo, se producirá una nueva conmoción”, explicó la experta financiera, durante su discurso en Tokio, Japón.

En su participación, Georgieva estableció que la economía global está sumida en una era de turbulencias continuas como prueban la sucesión de eventos como la pandemia de covid, la guerra de Ucrania o la crisis generada por el coste de la vida.

“Mi consejo a los responsables políticos de todo el mundo en este nuevo entorno global: piensen en lo impensable y prepárense para ello”, subrayó la directora gerente.