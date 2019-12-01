Financiera para el Bienestar brinda créditos sin intereses a artesanas de región Cherán

Cherán, Michoacán, 21 de octubre de 2025.- Para impulsar y apoyar a las mujeres artesanas de la región Cherán, Financiera para el Bienestar, realiza una asamblea regional para registrar a las interesadas que deseen acceder a los créditos a la palabra sin intereses que van desde los 10 mil a los 30 mil pesos. 

El gerente estatal en Michoacán de Financiera para el Bienestar, Karel Flores Pinedo, detalló que el programa federal destinado para mujeres artesanas indígenas y afromexicanas, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, brinda apoyo para que puedan contar con capacitación y mejorar la comercialización de sus artesanías. 

Detalló que este programa también tiene el propósito de preservar las creaciones que realizan las michoacanas, como piezas destacadas que se elaboran en textil, barro o madera, entre otros materiales de los pueblos originarios. 

Flores Pinedo explicó que del 20 al 22 de octubre se realizan los registros de las artesanas que deseen acceder a estos apoyos, los cuales se llevan a cabo en un horario de 10:00 a 17:00 horas en el Centro Coordinador de Pueblos Indígenas de Cherán. 

Resaltó que en dicha asamblea también se atiende a mujeres provenientes de Los Reyes, Paracho, Charapan, Chilchota, Uruapan, Ziracuaretiro, Nahuatzen, Peribán, Tangamandapio, Tangancícuaro y Tancítaro. 

Destacó que las artesanas interesadas requieren contar con identificación oficial, CURP certificada, comprobante de domicilio reciente, fotografías donde se esté laborando y otra con artesanías.

