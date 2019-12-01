FINABIEN registra a mujeres michoacanas al Crédito a la Palabra con un monto de 10,000 pesos, sin intereses

FINABIEN registra a mujeres michoacanas al Crédito a la Palabra con un monto de 10,000 pesos, sin intereses
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 09:55:33
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Morelia, Michoacán, 27 de marzo del 2026.- En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, Financiera para el Bienestar continúa con el registro al Crédito a la Palabra de Autoempleo para Mujeres, una iniciativa que impulsa su actividad productiva o emprendimiento en el estado.

Está dirigido a mujeres de 18 años o más que residan en el estado de Michoacán, El crédito consiste en un monto de 10,000 pesos, sin intereses, a un plazo de 11 meses, un mes de gracia y sin necesidad de garantía.

Las interesadas deberán registrarse en los módulos convocados por la Secretaría del Bienestar del 23 de marzo al 01 de abril, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Para ello, deberán acudir a la sede más cercana a su domicilio y presentar una identificación oficial vigente, CURP certificada, una fotografía de su negocio o actividad productiva, así como un comprobante de domicilio reciente de la vivienda o del negocio, en caso de estar ubicado en un lugar diferente.

Con esta iniciativa, el Gobierno de México impulsa la inclusión financiera y fortalece el desarrollo económico de las mujeres, reconociendo su papel esencial en la construcción de comunidades más justas y equitativas.

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