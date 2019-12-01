FINABIEN otorga Créditos a la Palabra a beneficio de pescadores en Yucatán

Mérida, Yucatán, 24 de marzo del 2026.- En coordinación con el Gobierno del Estado de Yucatán, Financiera para el Bienestar (FINABIEN) entregó créditos para la adquisición de motores fuera de borda, una estrategia que busca fortalecer la actividad pesquera y mejorar las condiciones de trabajo en el mar.

Durante el evento realizado en el municipio de Progreso, la directora general de FINABIEN, Rocío Mejía Flores, informó que estos apoyos se otorgan de manera directa, sin intermediarios, y son el resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Yucatán.

Asimismo, destacó que la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, en cuanto supo de este programa, le dijo al gobernador que sí, que se apoyaría a través de la Financiera para el Bienestar, con el compromiso decidido de la presidenta de respaldar a las productoras y productores de manera directa, y qué mejor que hacerlo con las y los pescadores de este gran puerto.

En esta ocasión, se otorgaron 41 Créditos a la Palabra por un monto de 2 millones 50 mil pesos para la adquisición de motores de cuatro tiempos, que son más eficientes y amigables con el medio ambiente, lo que contribuye a mejorar la seguridad y a fortalecer la productividad del sector.

Por su parte, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, señaló que motores en buen estado significa seguridad para las familias que trabajan en el mar. “Al ser yo de puerto, sé lo que un buen motor representa para la familia de un pescador…, significa la tranquilidad de que regresará sano y salvo a su casa”.

Se anunció que en el mes de abril se abrirá una nueva convocatoria para ampliar el número de beneficiarios, además de continuar con el proceso de credencialización de pescadores, una acción que pretende fortalecer la organización y el ordenamiento del sector pesquero en la entidad.

En el evento estuvieron presentes la secretaria de Pesca y Acuacultura Sustentables del estado de Yucatán, Lila Frías Castillo; el subsecretario Técnico de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables, Pastor Contreras Avilés; el alcalde de Progreso, Erik José Rihani González, y el director de Servicios Financieros y Operación de Sucursales de Financiera para el Bienestar, Abraham Vázquez Piceno.

Con estas acciones, FINABIEN acerca el financiamiento a los distintos sectores productivos, fortalece las economías locales y contribuye al bienestar de las comunidades pesqueras del país.