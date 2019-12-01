Exportaciones de México aumentaron 15.8% en febrero

Ciudad de México, a 10 de abril 2026.- Las exportaciones de mercancías desde México aumentaron un 15.8 por ciento interanual en febrero pasado, de acuerdo con la información revisada de comercio exterior publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (Banxico).
Según los organismos autónomos, el déficit comercial se ubicó en 463 millones de dólares, una reducción significativa frente al saldo negativo de seis mil 481 millones que fue observado en enero.
Además, según los datos publicados, el ajuste en la balanza comercial obedeció principalmente a un cambio en el componente no petrolero, que pasó de tener un saldo negativo de cuatro mil 267 millones de dólares en enero a uno positivo de mil 546 millones en febrero.
Igualmente aportó una ligera reducción en el déficit petrolero, que pasó de dos mil 214 millones de dólares en enero a dos mil 9 millones de dólares en febrero.
El valor total de las exportaciones ascendió a 56 mil 851 millones de dólares, impulsado por un crecimiento de 17.5 por ciento en las no petroleras, mientras que las petroleras cayeron 24.2 por ciento.
Por tipo de producto, las exportaciones manufactureras que concentran la mayor parte del comercio exterior, aumentaron 17.1 por ciento anual.
Las no automotrices crecieron 26.7 por ciento, mientras que las automotrices retrocedieron 3.4 por ciento.