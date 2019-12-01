Querétaro, Querétaro, a 30 de enero de 2026.- Tras un inicio de año marcado por retrocesos, las exportaciones de equipo de transporte en Querétaro mostraron señales de recuperación en el tercer trimestre de 2025. Entre julio y septiembre alcanzaron un valor de 2 mil 397.5 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 9.3 por ciento de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este repunte contrasta con las caídas previas: en el primer trimestre las exportaciones de este rubro descendieron 12 por ciento, mientras que en el segundo retrocedieron 0.5%. La incertidumbre generada por las medidas arancelarias de Estados Unidos, principal destino de las piezas automotrices fabricadas en el país influyó en el desempeño de la primera mitad del año.

En el acumulado de enero a septiembre, las exportaciones de equipo de transporte sumaron 6 mil 649.3 millones de dólares, cifra que aún refleja una baja de 1.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

Otros sectores también reportaron variaciones negativas en el mismo lapso: impresión e industrias conexas (-32.9%), bebidas y tabaco (-29.2%), maquinaria y equipo (-18.1%), agricultura (-14.8%), industria química (-12.5%) y papel (-10.2%). Con caídas menores, se ubicaron los accesorios eléctricos (-7.8%) y la confección de prendas de vestir (-5.1%).

En contraste, algunos sectores registraron incrementos significativos: las industrias metálicas básicas crecieron 180.7 por ciento los textiles (excepto prendas de vestir) 33.1 por ciento, los productos metálicos 29.2 por ciento y los productos a base de minerales no metálicos 16.3 por ciento. También avanzaron la industria alimentaria (5.2%), el equipo de cómputo y componentes electrónicos (5.2%), así como el plástico y el hule (3.3%).

En total, las exportaciones queretanas alcanzaron 13 mil 205.6 millones de dólares entre enero y septiembre de 2025, lo que significó una caída anual de 2.3 por ciento.

El equipo de transporte se mantiene como el principal motor de las ventas externas del estado, al aportar 50.4 por ciento del valor total. Le siguen la fabricación de accesorios eléctricos (12.9%) y la maquinaria y equipo (8.1%).