Exportación automotriz de México crece 2.45% en primer trimestre de 2026

Exportación automotriz de México crece 2.45% en primer trimestre de 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 08:59:18
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Ciudad de México, a 10 de abril 2026.- La exportación de unidades automotrices en México creció un 2.45 por ciento de manera interanual durante el primer trimestre de 2026, mientras que la producción aumentó 0.50 por ciento, informó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

En ese sentido, el organismo autónomo informó que la República Mexicana exportó 795 mil 631 vehículos ligeros en los primeros tres meses del año, 19 mil 29 más que en el mismo lapso de 2025, y fabricó 969 mil 294 unidades, 4 mil 794 más.

El instituto destacó que el aumento en la exportación del sector automotor, la mayor industria del país, ocurre pese a la imposición de aranceles del 25 por ciento a la mayoría de vehículos y autopartes por Estados Unidos.

“Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de vehículos ligeros, con 75.8 por ciento” del total, apuntó el Inegi.

Por otra parte, la la venta de vehículos en el mercado interno subió 3.71 por ciento interanual en los primeros tres meses del año hasta las 381 mil 653 unidades.

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