Expertos alertan por “sobre dependencia” del comercio mundial con EEUU y China

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 10:49:36

Ginebra, Suiza, a 24 de noviembre 2025.- La directora de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, declaró que existe una sobre dependencia global de Estados Unidos como mercado y de China como proveedor de insumos críticos, y advirtió que el sistema comercial internacional debe adaptarse para reforzar su resiliencia y reducir vulnerabilidades.

"El sistema de comercio mundial fue construido para la interdependencia, no la sobredependencia. Ahora vemos sobredependencia de Estados Unidos para mercados y de China para suministros críticos”, señaló la experta ante los medios durante su participación en la Cumbre de Líderes del G20 que se celebró en Johannesburgo, Sudáfrica.

En ese sentido, la presidenta del organismo internacional señaló que fue durante la pandemia que descubrieron que “el sistema no era tan resiliente” debido a la dependencia para la obtención de vacunas.

“Por eso estamos fomentando la diversificación del comercio con la descentralización de las cadenas de suministro, incluida en África”, agregó Okonjo-Iweala

“Necesitamos agregar valor a nuestros productos. De hecho, eso es lo que estamos discutiendo ahora mismo en la reunión del G20: cómo creamos cadenas de valor en el continente africano, regional y subregionalmente, porque de ese modo también creamos empleos para nuestros jóvenes”, señaló.