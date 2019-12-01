Este sábado concluye el plazo para obtener 10 % de descuento en pago de refrendo vehicular: Luis Navarro

Este sábado concluye el plazo para obtener 10 % de descuento en pago de refrendo vehicular: Luis Navarro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 14:11:42
Morelia, Michoacán, 30 de enero de 2026.- La ciudadanía aún tiene la oportunidad de obtener el 10 por ciento de descuento en el pago de refrendo vehicular si lo realiza este sábado 31 de enero por medio de la plataforma digital  https://refrendodigital.michoacan.gob.mx/, anunció el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro.

Explicó que las ventajas de la plataforma institucional de la dependencia consisten en que es de rápido acceso, segura y transparente; además, "es posible realizar la operación desde cualquier lugar y a través de un equipo seguro, como actualmente lo realizan siete de cada 10 personas".

De acuerdo con el corte al 25 de enero, la dependencia estatal registró, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), 414 mil 737 trámites y pagos por concepto de refrendo vehicular 2026, equivalentes a 460 millones 896 mil 32 pesos, informó el responsable del manejo de los recursos públicos de la entidad.

Advirtió sobre la existencia de páginas apócrifas y fraudulentas que ofrecen servicios y pagos con descuentos, motivo por el que exhortó a verificar que el portal sea el oficial, de acuerdo con el enlace que se proporcionó inicialmente, para evitar ser víctimas de engaños.

