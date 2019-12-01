Espera Canirac derrama económica en Querétaro hasta de 80 mdp por Día de Muertos

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 19:04:04

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 16 de octubre de 2025.- La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Querétaro, Citlalli Elizabeth Camacho Soltero, informó que con motivo del puente programado para el “Día de Muertos”, el sector espera una derrama económica entre 70 y 80 millones.

“Vamos a ser optimistas para que nos llegue el 30 por ciento de incremento, lo que representa alrededor de entre los 70 y 80 millones de pesos en el estado, en el sector restaurantero“, dijo.

Reconoció que este estimado representa un incremento del 20 al 30 por ciento en sus ventas en comparación al tercer trimestre del año.

“En este trimestre esperamos que mejoren las ventas, ya que el trimestre anterior sí fue un poquito bajo para nosotros, por tema de lluvias y todo. Para este puente, esperamos que haya un incremento del 20 al 30 por ciento”.