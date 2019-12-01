Especialistas pronostican un 2026 complejo para México por aranceles y revisión del T-MEC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 10:48:53

Ciudad de México, a 2 de enero 2026.- Especialistas comerciales consultados por la agencia EFE, pronosticaron que México perfila un 2026 con mayores retos por la incertidumbre arancelaria y la revisión del Tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En ese sentido, José Ignacio Martínez, el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen), advirtió en entrevista que a nivel doméstico, la economía mexicana llega a 2026 con señales de debilidad en inversión y producción industrial, así como con indicadores de confianza que describen cautela en empresas y consumidores.

Por su parte, Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil en Monex, reconoció riesgos a la baja por aranceles e incertidumbre asociada al T-MEC, pero planteó un escenario base menos adverso.

La especialista estimó un crecimiento del PIB de 1.3 por ciento en 2026, frente al 0.4 por ciento previsto para 2025, apoyado por menores tasas de interés, por el derrame económico asociado al Mundial de Fútbol de la FIFA y por una posible ganancia de participación de mercado frente a China en América del Norte.

Mientras tanto, la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, planteó que “2026 será un año con muchos retos económicos” y agregó el estancamiento económico y un posible repunte de la inflación.

Sin embargo, advirtió que el año podría resultar un tanto “engañoso”, ya que el Mundial de Fútbol puede generar un efecto de optimismo que distraiga de los problemas, así como por una sensación de que la economía va bien por la apreciación del peso y un crecimiento mayor al de 2025.

El equipo de Análisis Económico de Banorte coincidió en que el entorno externo anticipa un escenario retador y que la política arancelaria de Trump puede persistir como “instrumento de negociación” ante la revisión del T-MEC.