Entrega Martí Batres 300 constancias de finiquito a acreditados de FOVISSSTE en Quintana Roo, quienes ya son dueños de su vivienda

Chetumal, Quintana Roo, a 7 de enero de 2026.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, encabezó la entrega de 300 constancias de finiquito del Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE) en Chetumal, Quintana Roo, como parte del Programa de Justicia Social, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En compañía de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y la vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, Martí Batres destacó el caso del pensionado Félix Serratos Pérez, a quien se le condonó un millón 74 mil pesos de deuda crediticia para que legalmente pueda ser dueño de su vivienda.

“El señor Félix Serratos Pérez, él tuvo un crédito de 429 mil pesos, se le había cobrado o había pagado 874 mil y debía, sin embargo, un millón 74 mil pesos. En este momento se le está quitando toda la deuda de un millón 74 mil pesos, ya no debe nada. (...) Me da mucho gusto que ustedes, 300 acreditados del FOVISSSTE, hoy se vayan con su vivienda y sin adeudo alguno con la institución”, subrayó.

El director general del ISSSTE puntualizó otros casos, como el del derechohabiente Arturo Emilio Llanes Herrera, a quien se le otorgó una quita de 457 mil pesos; Abundio Méndez Zapata, que ya no debe 576 mil pesos; Asis Ileana Campos Herrera, que no tendrá que pagar 593 mil pesos; y Virginia Vargas Barrios, a quien se le condonaron 835 mil pesos.

“A 300 habitantes de Quintana Roo les estamos entregando sus constancias de finiquito. Esta constancia de finiquito no es un papel, no es solamente un pliego ni una cuestión jurídica, esta constancia de finiquito es su vivienda, lo que estamos entregando hoy son 300 viviendas en este acto, lo que les estamos diciendo es: estas son sus viviendas”, expresó.

Además, afirmó que para recuperar la vocación del FOVISSSTE y restituir derechos a favor de las y los trabajadores del Estado, también se implementan los programas Tú Construyes, RENOVAVISSSTE y FOVISSSTE Mujeres.

“Estamos transformando al ISSSTE y transformando al FOVISSSTE: ¿Cuál es la idea? Que la gente tenga su vivienda, para eso se creó el FOVISSSTE y hay diversos programas que ahora se están impulsando con esta administración para facilitar que la gente tenga su vivienda”, dijo.

La vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, resaltó en esta primera entrega de constancias de finiquito del año, que el Programa de Justicia Social ha permitido resolver 400 mil créditos problemáticos, cifra que representa casi la mitad de la cartera del Fondo, por lo que este organismo reafirma su compromiso social.

“Lo que estamos haciendo no solo es un acto administrativo, es un acto de justicia social y es la muestra clara de que cuando el gobierno trabaja de manera coordinada, con sensibilidad, pero también con convicción, los derechos dejan de ser promesas y se convierten en realidades”, expresó.

En el marco del acto, subrayó la participación del FOVISSSTE en el Programa de Vivienda para el Bienestar, mediante el cual el Fondo recupera, después de 34 años, sus atribuciones para la construcción de vivienda, con una meta nacional de 100 mil hogares destinados a trabajadoras y trabajadores que perciben entre uno y dos salarios mínimos y que no cuentan con vivienda propia. Para Quintana Roo, dijo, se contempla la edificación de 3 mil 421 viviendas en el municipio de Othón P. Blanco.

“Todo este esfuerzo tiene un valor especial porque no solo es un techo, es el lugar donde se construye la familia, la comunidad y la esperanza, por eso trabajamos de la mano del Gobierno del Estado, porque compartimos una misma visión: que nadie se quede atrás y garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada”, agregó.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama destacó la labor del FOVISSSTE para garantizar que las y los quintanarroenses cuenten con acceso a viviendas propias y adecuadas.

“Esta política pública de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y de nuestro querido titular del ISSSTE a nivel nacional, da como resultado que hoy ustedes, cuando regresen a su casa, no deban un solo centavo, que es el dinero destinado al crédito que pidieron hace tantos años”, compartió.

Finalmente, la representante de personas acreditadas de FOVISSSTE, Virginia Vargas Barrios, compartió que recibió un crédito de 504 mil pesos, pagó un millón 100 mil pesos y a través del Programa de Justicia Social se le condonaron 835 mil 680.

“Si no fuera por este programa, yo no podría pagar ese crédito, yo podría seguir manejando que es mi casa, sin que legalmente fuera mi casa. El día de hoy nosotros vamos a recibir el comprobante de la seguridad de la tenencia de nuestra vivienda. (...) Hoy podemos salir bailando de aquí porque legalmente somos dueños de nuestras viviendas”, concluyó.

El Programa de Justicia Social fue decretado en abril del año pasado por la Presidenta de México, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como una política pública orientada a atender créditos deteriorados y a corregir rezagos históricos. A través de este se han otorgado condonaciones, entregado escrituras y devuelto certeza jurídica, tranquilidad y bienestar a las familias.