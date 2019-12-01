Entre 250 y 300 comercios se verán afectados por las obras del Tren México-Querétaro: Eduardo Chávez

Querétaro, Querétaro, 23 de enero del 2026.- Entre 250 y 300 comercios ubicados en la avenida Corregidora Norte y sus alrededores podrían verse afectados por las obras del tren México–Querétaro, que iniciarán el próximo 26 de enero, adelantó Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) de Querétaro.

Explicó que ya se llevó a cabo una reunión con autoridades estatales y municipales, en la que participaron representantes de todo el sector empresarial. En el encuentro estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Eric Gudiño, así como los titulares de Obras Públicas del Estado y del municipio de Corregidora.

“Fue una reunión muy fructífera porque logramos conjuntar al sector empresarial con las autoridades. Se nos presentó información preliminar y se ha hecho un esfuerzo importante de socialización con vecinos y comerciantes”.

Adelantó que, mantendrá comunicación constante con sus socios a través de redes sociales y medios de la cámara, para informar sobre avances de obra, cierres de vialidades y alternativas de circulación.

Asimismo, dijo, se acordó realizar gestiones ante la Concanaco y la Presidencia de la República para buscar apoyos que mitiguen el impacto económico en los negocios afectados.

Aunque aún no existe una estimación oficial sobre la reducción de ventas, adelantó que podría registrarse una baja de hasta 20 por ciento durante el periodo de construcción, que se prevé dure entre 6 y 8 meses.

“Lo que más nos interesa es que no haya cierre de negocios. Estamos trabajando para que las afectaciones sean las menores posibles y que, al concluir las obras, se genere un impacto positivo para el comercio y la plusvalía de la zona”.

El líder empresarial subrayó que el sector continuará en diálogo con autoridades estatales, municipales y federales, con el objetivo de garantizar que las inquietudes de comerciantes y vecinos sean atendidas durante el desarrollo de esta obra de infraestructura.