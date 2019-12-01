Entran en vigor aranceles de EEUU del 25% a camiones, ¿Afecta a México?

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 11:17:57

Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de noviembre 2025.- Entraron en vigor los aranceles del 25 por ciento sobre los camiones medianos y pesados ​​importados a Estados Unidos.

Dicha medida afecta en gran medida a México, ya que es uno de los países en los que más se producen vehículos de dichas características para su exportación a la Unión Americana.

Cabe señalar que los nuevos impuestos aduaneros se aplican a los camiones que van de la clase 3 a la clase 8, así como a sus componentes relacionados.

En la previa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump había mencionado que estos gravámenes entrarían en vigor a partir de octubre, sin embargo, los retrasó hasta los primeros días de noviembre.

Aunque el 99 por ciento de la producción de los camiones pesados de cuatro de los grandes fabricantes (Daimler Truck North America, International, Paccar y Volvo) se realiza en la Unión Americana, gran parte de la de camiones medios de Ford, General Motors (GM) y Stellantis, procede de la República Mexicana.