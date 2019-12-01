Entra en vigor arancel global de 15% impulsado por Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 09:20:13

Washington D. C., Estados Unidos, a 24 de febrero 2026.- Desde los primeros minutos del 24 de febrero entró en vigor el nuevo arancel global del 15 por ciento impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Dicha tarifa es una alternativa temporal del republicano después de que la Corte Suprema invalidara gran parte de su esquema de gravámenes.

Cabe recordar que, el mandatario republicano anunció la nueva estrategia en días pasados, durante una conferencia de prensa en la que criticó la “ridícula” decisión de la Corte Suprema que invalidó por seis votos contra tres los aranceles “recíprocos” y otras medidas tomadas bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977.

En un principio, el líder republicano anunció una tasa del 10%, que incrementó hasta un 15% un día después, como parte de las “poderosas alternativas” con las que dice contar tras el revés servido por el tribunal supremo.