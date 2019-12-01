Encabeza Marco Del Prete lanzamiento de diplomado para franquicias

Querétaro, Querétaro, 19 de septiembre del 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó el lanzamiento del Diplomado en Desarrollo y Expansión de Negocios bajo el Modelo de Franquicias, que impulsa la SEDESU a través del programa de Competitividad, en conjunto con la Universidad Mondragón, institución que funge como sede.

Del Prete Tercero indicó que, en esta tercera edición del diplomado, que arranca el 20 de septiembre, participan 13 marcas, cuyos emprendedores cursarán 135 horas presenciales, en las cuales obtendrán herramientas estratégicas que serán clave para su crecimiento empresarial y profesionalización en el marco del entorno global.

“Estamos desarrollando empresas locales que tengan capacidad de competir en el mundo, el modelo de franquicias es muy exitoso, está comprobado y lejos de buscar atraer franquicias, impulsamos de manera decidida a las franquicias queretanas para que el gran beneficio se quede en el estado”, puntualizó.

El rector de la Universidad Mondragón, Arturo Alvarado Hierro, comentó que es orgullo sumar este programa, debido a que genera un mayor valor a las empresas queretanas y el emprendimiento se queda en el estado. De igual forma, mencionó que el 12% de sus estudiantes emprenden un negocio y luego de cinco años siguen impulsándolo, lo cual destaca la creatividad que existe en Querétaro.

Finalmente, la directora general de Grupo Concepto, Angélica González Flores, señaló que la tercera edición del diplomado se denomina “Negocios que crecen, marcas que trascienden”, se trata de que todas las marcas tomen las buenas prácticas del modelo de franquicias para que su empresa crezca, puedan generar empleos en la entidad y expandirse fuera del estado.