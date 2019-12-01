En enero se perdieron más de 8 mil empleos en México

En enero se perdieron más de 8 mil empleos en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 08:19:39
Ciudad de México, a 10 de febrero 2026.- El pasado mes de enero se perdieron 8 mil 104 empleos formales en México, de acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Al 31 de enero de 2026, se tienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 22 millones 508 mil 972 puestos de trabajo, cifra máxima desde que se tenga registro considerando solo los meses de enero”, destacó el organismo en un comunicado.

Lo anterior, representa una caída mensual del 0.04 por ciento y una disminución anual del 3 por ciento.

Cabe señalar que la pérdida del primer mes de 2026 contrata con los 278 mil 697 empleos que se crearon en diciembre de 2025.

El IMSS cerró el 2025 con la creación neta de más de 278 mil empleos formales, con un total de 23.89 millones de trabajadores inscritos en diciembre.

Noventa Grados
