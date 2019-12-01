En enero, primer ventanilla Faeispum del 2026, adelantó Luis Navarro

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 17:36:07
Morelia, Michoacán, a 31 de diciembre del 2025.- El secretario de Finanzas y Administración de Michoacán, Luis Navarro García, dio a conocer que a inicios de 2026 se pondrá en marcha la primera ventanilla de recepción de proyectos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum).

El funcionario explicó que durante el próximo año se habilitarán tres ventanillas para la evaluación de propuestas, las cuales contarán con una bolsa cercana a los mil 500 millones de pesos, destinada a obras y acciones en los municipios de la entidad.

Indicó que el objetivo es comenzar desde enero con el análisis técnico de los proyectos para agilizar la liberación de recursos y permitir que los ayuntamientos inicien de manera oportuna sus obras de infraestructura.

Luis Navarro agregó que, por instrucción del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se busca acelerar los trabajos durante los primeros meses del año, en un contexto marcado por la organización del Mundial de Futbol. Aclaró que, pese a la atención mediática que genera este evento, las actividades gubernamentales y los programas sociales continuarán desarrollándose de manera normal.

