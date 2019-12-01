El T-MEC "va a sobrevivir", asegura Marcelo Ebrard de cara a revisión en 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 08:19:31

Ciudad de México, a 16 de octubre 2025.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sobrevivirá a la revisión que lleven a cabo los tres países en 2026.

Lo anterior lo declaró durante la glosa del Primer Informe de Gobierno que se llevó a cabo en el Senado de la República.

“Van a venir nuevas oportunidades, ¿Cuál sería mi pronóstico para ustedes? El tratado va a permanecer, el tratado va a sobrevivir y van a venir mejores oportunidades para nuestro país derivado de ello en este reajuste internacional que estamos viviendo”, apuntó el funcionario federal.

En ese sentido, el secretario Ebrard resaltó las consultas públicas del T-MEC que se llevan a cabo con diversos sectores en las 32 entidades.

“¿Qué se busca con estas consultas? Se busca llegar al mes de enero con una postura nacional lo más amplia posible. Se quiere llegar al proceso de revisión y en esas áreas tener el mayor rango de consenso posible”, comentó el titular de Economía.

“Sigue habiendo interés de participar en México para los próximos años y eso también apuesta a que México va a tener éxito y oportunidades”, puntualizó.

El gobierno de México trabaja con 30 sectores y con foros estatales para identificar prioridades y preparar la posición nacional hacia noviembre.